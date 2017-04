Un segnalibro Maison Margiela, racchettoni Berluti e una Leica: gli accessori in pelle (a cifre da capogiro) in vendita su Mr Porter

Una suola Maison Margiela in vendita a 40 euro? No, è un prezioso (e ultra fashion) segnalibro ispirato alle calzature tradizionali giapponesi. Fatto a mano in Francia con il logo stampato in oro, è un pezzo di design per gli amanti della lettura patiti di moda. Questo è solo uno dei tanti accessori in vendita sul sito americano di e-commerce maschile di lusso Mr Porter, che trovano nella pelle l’elemento di eccellenza. Paghereste 980 euro per un set di manubri da 4 kg in legno e acciaio lucido con inserti di cuoio veneziano sulle estremità? Di sicuro c’è chi lo fa, visto che Berluti li ha prodotti in collaborazione con il marchio specializzato Hock Design. La stessa Berluti propone racchettoni da spiaggia con due palline in pelle, venduti alla “modica” cifra di 420 euro, e un kit di pulizia scarpe con valigetta in pelle a 2.000 dollari. Per un astuccio in pelle pieno fiore per conservare l’orologio, invece, Smythson ha realizzato un roll interno foderato di camoscio per evitare urti e graffi. Costo? 495 dollari. Un modello simile griffato Brunello Cucinelli viene 620 euro, Berluti 860, Dunhill 450. Un set da manicure (con lima e forbicine) in pelle disegnato dal brand Czech & Speake in esclusiva per Mr Porter arriva a costare 587 euro. Mentre Cedes Milano propone un set porta gemelli con astuccio in pelle a 330 euro. Tra le “chicche” in pelle anche macchine fotografiche Leica con inserti in pelle dal look vintage: il modello commemorativo lanciato per il quinto anniversario di Mr Porter costa oltre gli 11.000 euro. Quando si parla di lusso la pelle vince su tutto. Uno dei pezzi più cari in vendita sul sito? Una borsa in pelle coccodrillo firmata Tom Ford a 23.000 euro. (mvg)