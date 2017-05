LaConceria in inglese, solo digitale e mensile. Il 6 giugno parte la nostra nuova iniziativa editoriale per il pubblico internazionale

News, approfondimenti, infografiche, racconti fotografici e interviste esclusive. La proposta informativa de LaConceria, il settimanale di riferimento dell’area pelle italiana, edito da Lineapelle, dal prossimo 6 giugno esordisce con un’edizione in inglese dalla periodicità mensile. Consultabile online al sito laconceria.it, fino a dicembre in maniera gratuita e poi in esclusiva per gli abbonati premium. Era il giugno 2016 quando laconceria.it ha scelto di andare incontro ai lettori internazionali varando una versione in inglese del portale web e della newsletter. A un anno di distanza, e sulla scorta degli ottimi risultati, rilancia e raddoppia con il mensile. Perché LaConceria è una realtà editoriale italiana. Ma dal respiro globale, come la filiera industriale che racconta.