Export trimestrale dall’Emilia Romagna, sorride solo l’abbigliamento: la scarpa di San Mauro Pascoli e l’imbottito di Forlì in area negativa

L’abbigliamento sorride, calzature e mobile imbottito no. “Umore” a due facce per l’export nel comparto della moda in Emilia Romagna nell’ultimo trimestre 2016 rilevato dal Monitor distretti Intesa San Paolo. Secondo l’analisi segnali positivi arrivano dalla maglieria e dall’abbigliamento di Carpi (+3,3%), nonché dall’abbigliamento di Rimini (+4,7%). Male ancora una volta la scarpa di San Mauro Pascoli in questo trimestre al -4%, dato che segue il -7,9% del trimestre precedente. Piccoli segnali di ripresa per l’export dei mobili imbottiti di Forlì che chiude l’anno con un arretramento del – 3,6%, decisamente migliore però di quello precedente nel quale aveva registrato una flessione del -10%. (ff)