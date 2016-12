Ombre etiopi: la rivolta degli Oromo inguaia gli inglesi di Pittards, produzione conciaria (quasi) salva in UK

Nella nota agli stakeholder datata 21 dicembre, gli inglesi di Pittards comunicano che le attività negli stabilimenti etiopi, per via delle misure restrittive legate allo stato d’emergenza imposto dal Governo, hanno subito interruzioni. I danni ai livelli di produzione sono stati compensati solo dai volumi di lavoro garantiti dagli stabilimenti inglesi. Il risultato è che il bilancio dell’anno è “inferiore alle aspettative” e “deludente”, non solo per quanto riguarda il ramo delle attività etiopi, ma dell’intera holding. Una precedente comunicazione di Pittards (datata 10 ottobre) aveva escluso che dalle turbolenze etiopi potessero scaturire “disruptions”, interruzioni al lavoro. Il gruppo rassicurava che, malgrado le agitazioni sociali e i limiti ai trasferimenti imposti da Addis Abeba, c’era da star sicuri che gli impianti nella regione dell’East Shewa (Scioa orientale) avrebbero continuato a produrre senza soluzione di continuità. Così non è andata. Il gruppo britannico della pelle ci gira intorno, ma la questione che mette in difficoltà la sua (storica) presenza in Etiopia è l’agitazione degli Oromo, gruppo etnico in rivolta contro il Governo centrale e protagonista di proteste sfociate nel sangue. Ultimamente abbiamo avuto occasione di parlare del boom, sotto la spinta di Pechino, della manifattura etiope (vedi Mdp–La Conceria n.40) e delle ripercussioni sulla concia locale. Ma dietro l’exploit si celano tensioni sociali e politiche ora sotto gli occhi di tutti. Pittards ne sta pagando le conseguenze. Stando a quanto riportano addetti ai lavori, già da tempo il gruppo britannico, che vantava grandi progetti di crescita in suolo etiope, con l’obiettivo di lavorare pelli dal grande valore aggiunto, sta abbassando l’asticella delle ambizioni. Nell’ultimo periodo, invece, si era ridotta a trattare semilavorati da finire nel Regno Unito. La rivolta degli Oromo, dunque, è solo l’ultima goccia. (rp)