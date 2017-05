Al via Versilia Yachting Rendez-Vous: Lineapelle presenta la pelle per la nautica da diporto di fascia top

Non c’è nautica senza pelle. E la pelle in questione si può ammirare, toccare e scoprire da oggi a domenica al Versilia Yachting Rendez-Vous, presso la Darsena di Viareggio. Alla prima edizione della kermesse per la nautica da diporto di fascia top ((60 espositori), inaugurata questa mattina è, infatti, presente anche Lineapelle con allestimento speciale sviluppato con alcuni partner conciari e MyVintageAcademy: un salotto di 100 metri quadri dove la pelle spicca in ogni particolare dell’allestimento, dal lampadario realizzato con mattonelle in pellami finemente lavorati fino al pavimento in cuoio. E dove, tra alcune installazioni interattive, i visitatori potranno accedere a laboratori in tempo reale, durante i quali alcuni artigiani trasformeranno in uno spettacolo la lavorazione dei pellami. All’interno del salotto di Lineapelle sono presenti gli highlight di prodotto di alcune concerie specializzate (anche) in articoli per gli interni nautici: Ausonia, Bisonte, Volpi, Adelaide, Dani, Leonica, Montebello/Studioart Leather Interior, Rino Mastrotto Group/Elmo Leather e Prodital.