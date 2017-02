Bread & Butter by Zalando: dall’1 al 3 settembre protagonisti a Berlino 1.500 brand

Più spazio, più moda, più espositori. La parola chiave dell’edizione estiva di Bread & Butter by Zalando (Berlino Arena, 1-3 settembre) è “bold”, traducibile come: coraggioso, audace. Il salone tedesco, che si definisce “trade show di nuova generazione”, al secondo appuntamento sotto la gestione dell’e-tailer Zalando, ospiterà circa 1500 marchi da più di 15 Paesi, tra cui spiccano Adidas, Lee e Vans. Confermato, e non c’erano dubbi su questo, il cambio di format che ha trasformato, nel 2016, la kermesse in manifestazione business to business in uno show business to consumer. Carsten Hendrich, vicepresidente Brand Marketing di Zalando, con una nota ufficiale commenta: “L’anno scorso abbiamo connesso più di 20.000 persone all’evento con la musica e la moda che amano. Con il motto Bold vogliamo fare un passo in più: il nostro obiettivo è celebrare i diversi aspetti del mondo della moda e usare le innovazioni tecnologiche per stabilire una piattaforma tra tutti gli appassionati del settore in Europa”. (rp)