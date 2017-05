C’era una volta GDS: Gallery Shoes punta a 500 brand presenti. Per ora hanno aderito in 400

Nella prima settimana di maggio 400 brand hanno confermato la propria partecipazione alla prima edizione di Gallery Shoes, la fiera che prenderà il posto di GDS, in programma dal 27 al 29 agosto all’Areal Böhler alla periferia di Düsseldorf. “Il nostro obiettivo è quello di arrivare a ospitare almeno 500 marchi internazionali in questa prima edizione” ha commentato Ulrike Kähler, direttore dell’evento. La nuova fiera verrà suddivisa in aree tematiche: Premium, Contemporary & Urban, Comfort e Kids. Kähler ha fatto alcuni nomi tra chi ha già confermato la propria presenza: Calvin Klein, Candice Cooper, Chie Mihara, Karl Lagerfeld, Katy Perry Collection ed altri. Tra gli italiani Nero Giardini, Officine Creative, Naturino. (mv)