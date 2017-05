Christian Louboutin esordiente d’eccezione con un progetto speciale, ma al Pitti Uomo di giugno i brand nuovi sono 220

Christian Louboutin a Pitti Uomo. “Da sempre collego Firenze a momenti di piacevole vacanza. Sono contento di unire, per la prima volta in questa città, al divertimento, la passione per il mio lavoro” ha affermato Christian Louboutin (nella foto), che si presenterà per la prima volta in assoluto al Pitti con un esclusivo special project. Per gli appassionati di numerologia, non sfugge come il marchio francese di calzature di lusso sia stato fondato nel 1992 e parteciperà all’edizione 92 di Pitti Uomo in programma a Firenze dal 13 al 16 giugno, con 1.220 marchi presenti, dei quali 540 provenienti dall’estero (il 44,2% del totale). Saranno addirittura 220 i brand tra nomi nuovi e rientri al salone che avrà una superficie espositiva di 60.000 metri quadrati per accogliere circa 30.000 visitatori. “Siamo molto felici che Christian Louboutin, emblema assoluto delle scarpe di lusso, conosciuto nel mondo per la sua iconica suola rossa, a cui Pitti Immagine ha sempre guardato con interesse, abbia scelto Firenze per lanciare un nuovo progetto” ha aggiunto Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine. (mv)