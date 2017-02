Domani al via la prima edizione di TheOneMilano: il nuovo salone dell’haute-a-porter dove la pellicceria si lega alla moda

Tutto pronto per TheOneMilano, la prima edizione della nuova fiera dell’haute-a-porter in programma dal 24 al 27 febbraio. A Fieramilano City 244 aziende (103 straniere) incontreranno i visitatori, accompagnandoli in 5 percorsi espositivi dove sono presentate le collezioni di pellicceria, accessori moda e prêt-à-porter donna per l’autunno-inverno 2017/2018. A chiusura della giornata di inaugurazione del salone, che nasce dalla sinergia tra Mifur e Mipap, ci sarà l’evento “Italian Fur Fashion Night”. Otto marchi di pellicceria saliranno in passerella con i tre vincitori del concorso internazionale per talenti emergenti Remix, organizzato da International Fur Federation con TheOneMilano, a dimostrare il connubio tra pelliccia e moda. Il salone si tiene in concomitanza con la Fashion Week Donna milanese.