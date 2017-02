Domani inizia anche Simac-Tanning Tech (in concomitanza con Lineapelle): grande attesa, spinta sull’innovazione per una “friendly fair”

Tutto pronto per Simac Tanning Tech, che parte domani a Fieramilano Rho per chiudersi giovedì 23, in stretta concomitanza e prossimità (si svolge nei padiglioni accanto) con Lineapelle. La fiera, che mette in mostra le macchine e le novità tecnologiche per calzature, pelletteria e conceria, si estende su oltre 17.000 metri quadrati e accoglie 279 espositori. 150 gli operatori esteri, provenienti da diversi Paesi grazie alla collaborazione con ICE-Agenzia e con il ministero dello Sviluppo. “Sarà una fiera interessante. Ci crediamo molto, la presenza espositiva è davvero importante visto che abbiamo raggiunto il massimo della nostra capacità e abbiamo molte delegazioni estere che saranno presenti”, ha commentato la presidente Gabriella Marchioni Bocca sottolineando che: “Abbiamo potenziato tutti i servizi per dare sempre più opportunità ad espositori e visitatori, come il servizio wi-fi gratuito nei padiglioni o il servizio My Fair (che consente di personalizzare in anticipo il proprio percorso all’interno dei padiglioni, accedendo al sito web ufficiale della manifestazione www.simactanningtech.it) in modo che diventi una fiera friendly e si possa organizzare in modo costruttivo la visita all’interno”. (mc)