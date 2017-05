Expo Riva Schuh scalda i motori. Segmento medio in fiera dal 10 al 13 giugno

Expo Riva Schuh scalda i motori. Tutto (quasi) pronto per l’88a edizione del salone dedicato al segmento medio della calzatura che si svolgerà a Riva del Garda (Trento) dal 10 al 13 giugno. La precedente edizione di riferimento, quella svoltasi tra l’11 e il 14 giugno 2016, aveva attirato lungo le sponde del lago trentino 11.025 visitatori facendo emergere con forza il tentativo di cambiamento delle aziende per cercare di competere a livello internazionale, ma anche sottolineando la propensione di molti marchi del lusso di affiancare alla collezione principale una produzione di livello premium, in cui la qualità del brand potesse accompagnarsi a un prezzo più contenuto. L’edizione invernale della fiera, svoltasi lo scorso gennaio, aveva invece registrato 13.024 visitatori, confermando il ruolo di Expo Riva Schuh come hub internazionale della calzatura di volume.