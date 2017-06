Fiere tra Tokyo e Guangzhou. A TLF brilla la collettiva Lineapelle, Shoes&Leather conferma il cambiamento cinese

Doppio appuntamento fieristico asiatico, con presenza fissa di espositori italiani, raccolti nelle collettive organizzate da Lineapelle e UNIC/UNAC. Primo evento: Tokyo Leather Fair, svolta il 25 e il 26 maggio. Sotto i riflettori le tendenze estive 2018. Risultato: andamento brillante, buoni feedback commerciali (seppur, come al solito, confinati in una solida, ma ristretta nicchia), grande interesse per lo stile esportato nella terra del Sol Levante da Lineapelle, che a TLF ha allestito la consueta area trend e presentato i trend durante un affollato seminario. Particolare interesse, segnala Lineapelle in una nota, per finissaggi lisci, stampati, goffrati e raggrinziti, mentre sul piano cromatico si conferma l’attenzione per i toni neutri e naturali. Circa 5.500 i visitatori. Prossima edizione: 6 e 7 dicembre 2017. Atmosfera differente a Guangzhou, dove dal 31 maggio al 2 giugno è andata in scena l’edizione annuale di Shoes&Leather, alla quale ha partecipato una collettiva di aziende italiane coordinata da UNIC/UNAC. Poche o nessuna le novità. Varie le conferme del cambiamento cinese, che premia chi ha strutturato la sua presenza da anni, lavorando in funzione di una clientela che lavora sul mercato interno.