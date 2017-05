Germania, le fiere di moda in subbuglio: GDS diventa Gallery Shoes, Berlin Fashion Week cambia calendario, Bread & Butter sbanca il premium

Il sistema fieristico tedesco è in fermento. GDS si è evoluta in Gallery Shoes. Berlin Fashion Week, complice la fine della sponsorizzazione di Mercedes-Benz, ha annunciato una serie di novità, prima fra tutte lo spostamento da luglio a settembre. Perché? Per essere vicini al salone Bread&Butter by Zalando (1-3 settembre) a Berlino. Anche questa manifestazione si sta trasformando è punterà ai marchi premium, denim e sport. Lo ha rivelato lo stesso Zalando, che suddividerà la prossima manifestazione in tre aree: fashion area con i brand premium, area sport e area riservata a denim e streetwear. Al momento sono una quarantina i brand che hanno aderito, rispetto ai 25 della prima edizione del salone avvenuta nel settembre scorso. Frederik Brakel, responsabile della divisione premium di Zalando, partecipando al 9° Luxury Summit del Sole 24 Ore ha detto: “Stiamo spingendo molto su questo segmento perché ci rendiamo conto che la richiesta di marchi premium è molto elevata. Sempre più spesso anche i giovani amano mischiare pezzi streetwear con accessori di lusso”. (mv)