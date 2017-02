L’haut-à-porter “gioca la carta della sinergia”. Tutto pronto per TheOneMilano, 24-27 febbraio (Fieramilano City)

Si avvicina l’esordio di TheOneMilano, la prima edizione della fiera dell’haut-à-porter in programma dal 24 al 27 febbraio a Fieramilano City. Il salone, che raccoglie 286 brand e 244 aziende, riunisce le precedenti esperienze espositive di Mipap e Mifur. Il target è rappresentato da boutique, department stores, concept stores e negozi specializzati italiani e internazionali. “Abbiamo deciso di giocare la carta della sinergia”, spiega Norberto Albertalli, presidente di TheOneMilano. “Un’alleanza che non è solo una somma algebrica, ma uno sforzo teso verso una strategia che antepone la concorrenza internazionale a quella domestica”, commenta il sottosegretario MISE Ivan Scalfarotto. Il settore pellicceria si avvicina all’appuntamento sulla base di un 2016 chiuso con l’export in calo a livello wholesale del 5,3% (246 milioni) su un 2015 già difficile. A penalizzare il settore sono il crollo degli acquisti in area CSI, diminuiti del 42% in due anni, e lo stop degli USA (-19%). A questi si aggiungono trend cedenti in Francia e Svizzera (rispettivamente -14% e -11%). Tra le note liete, invece, le riprese di Ucraina (+44%), Giappone (+29%) e Austria (+22%). A livello Façon, inoltre, il valore della produzione ha registrato un calo dell’11,1%, “dato che va letto – precisa il presidente AIP Roberto Scarpella – tenendo in considerazione il forte calo del prezzo medio delle pelli vendute in asta”. Nella foto, da sinistra: Roberto Rettani (MIlanoFiera), Norberto Albertalli (TheOneMilano), Roberto Scarpella (AIP).