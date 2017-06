Lineapelle London e New York: preview che piacciono e crescono. Numeri in aumento per le edizioni di luglio

Una a Londra, l’altra a New York. Entrambe assurte al ruolo di “esclusive, internazionali e imperdibili preview”. Lineapelle London e Lineapelle New York (inverno 2018/2019) arrivano tra poche settimane, ma i loro motori girano già a pieni giri. E, dettaglio non secondario, sono in crescita. Partiamo da Londra. L’11 luglio, nella consueta cornice dell’Ham Yard Hotel, Lineapelle London ospiterà il tradizionale e selezionatissimo numero di espositori, cresciuto, però, del 20%, arrivando a sfiorare un totale di 50. Evento caratterizzato da una formula informale, molto “social”, durante Lineapelle London si svolgeranno i due consueti seminari stilistici, anticipati, lunedì 10 luglio, dal workshop Know Your Leather. Pochi giorni e si atterra nella Grande Mela, per Lineapelle New York, in calendario il 18 e 19 luglio presso il Metropolitan Pavilion. Il destino è pressoché identico a quello dell’evento londinese: espositori in crescita del 20%, per un totale di 120. Numero che ha richiesto di “annettere” alla fiera un altro piano della struttura. Anche a New York si svolgeranno due presentazioni moda e si terrà il seminario Know Your Leather. In entrambe le fiere sarà presente ICEC, l’istituto di riferimento per la certificazione dell’area pelle.