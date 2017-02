Lineapelle non si ferma mai: il 7 marzo è il turno di Parigi, Londra e New York (più le collettive a Hong Kong, Guangzhou e Tokyo)

Primo appuntamento in agenda: 7 marzo a Parigi. All’Hotel Intercontinental Paris Le Grand va in scena, organizzata insieme all’Agenzia ITA-ICE, Lineapelle: Fashion Sustainability, momento di condivisione e approfondimento delle proposte più interessanti emerse a Lineapelle92, studiato ad hoc per il mercato francese. Dal 29 al 31 marzo, poi, un gruppo di 60 espositori parteciperà con Lineapelle ad APLF Leather & Materials Hong Kong, mentre il 25 e il 26 maggio Lineapelle porta in Giappone una collettiva di aziende italiane e straniere per Tokyo Leather Fair. Dal 31 maggio al 2 giugno, in attesa dell’edizione di Lineapelle Asia nella sua nuova formula nel 2018, una delegazione di concerie italiane sarà presente a Shoes&Leather a Guangzhou (Cina). In estate, infine, seguiranno le preview del salone per le piazze anglosassoni: prima data l’11 luglio a Londra (Ham Yard Hotel), a seguire quella newyorchese (Metropolitan Pavilion) in agenda il 18 e il 19 dello stesso mese.