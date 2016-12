Lineapelle: tutto pronto per le preview di Londra e New York, in attesa di Milano (21/23 febbraio). Logo rinnovato

24 gennaio: Londra. 1 e 2 febbraio: New York. 21,22, 23 febbraio: Milano. Il 2017 “fieristico”, per l’areapelle, si apre sotto la luce di Lineapelle che, per consolidare e rinnovare la propria leadership internazionale, ha riletto in chiave moderna il proprio logo. Un segno di rinnovamento che “rafforza la propria identità e riconoscibilità evolvendo in modo contemporaneo lo stile precedente, sviluppandone il tratto di unicità e dinamicità”. Tornando agli eventi, il 24 gennaio con Lineapelle London si apre l’agenda fieristica per l’estivo 2018. Confermata la location (Ham Yard Hotel), “il selezionato gruppo di circa 40 espositori” e il programma di seminari (uno tecnico, lunedì 23, e due stilistici, durante l’evento). Confermata anche l’importanza strategica dell’appuntamento, viste le attuali evoluzioni di Brexit, che stanno riportando in Gran Bretagna alcune produzioni di calzature e pelletteria. Si passa poi a New York l’1 e 2 febbraio: 100 espositori che al Metropolitan Pavilion presenteranno le loro anteprime a un mercato che, nei primi nove mesi del 2016, ha importato il +12% (in valore) di pelli dall’Italia (rispetto allo stesso periodo 2015). Tre i workshop stilistici a cura del Comitato Moda Lineapelle, ai quali si affianca (nel giorno di apertura) il seminario “Distrupting Sustainability”, che approfondirà il senso, la pratica e i fronti di gestione della sostenibilità lungo tutta la filiera della pelle e della moda. Chiuse le preview internazionali, l’attenzione si sposterà su Milano. “Dal 21 al 23 febbraio 2017 – si legge in una nota Lineapelle – i padiglioni di Fieramilano Rho accoglieranno un consolidato numero di espositori, che nelle due edizioni 2016 si è ulteriormente rafforzato, offrendo uno stimolante upgrading della loro esperienza in fiera. Con altre novità organizzative in fase di definizione, Lineapelle ribadisce, così, la propria leadership internazionale valorizzando la grande varietà della propria offerta, fondamentale per tutti i player del lusso, della moda e, anche, di tutti i segmenti premium che stanno vivendo in questa complessa fase congiunturale un particolare fermento”.