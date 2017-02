lineapelle92, istruzioni per l’uso. Tutto quello che dovete sapere per organizzare al meglio la vostra esperienza in fiera

Tutto quello che c’è sapere su l’edizione numero 92 di Lineapelle, che domani, 21 febbraio, inizia nei padiglioni 9,11, 13, 15, 22, 24 di Fieramilano Rho.

Orari e ingressi: si accede da Porta Est, Ovest e Sud. Domani e mercoledì la fiera apre alle ore 9 e chiude alle ore 18.30. Giovedì, ultimo giorno di esposizione, stesso orario di apertura dei tornelli (ore 9), ma chiusura anticipata alle 17.

Aree Trend: sono 3 e in ognuna di esse è assolutamente vietato scattare fotografie o girare video, anche con gli smartphone. I campioni esposti, circa 2.000, riguardando la stagione estiva 2018. L’Area Trend principale è situata all’ingresso del Padiglione 13. Le altre due si trovano al 9 (corsia U) e al 22 (corsia T).

Presentazioni Moda: sono 4. Due in italiano, due in inglese. Quelle in italiano si svolgono alle 14.30 di domani e mercoledì, quelle inglese alle 16 degli stessi giorni. Si tengono, a cura del Comitato Moda Lineapelle, in fondo al Padiglione 15 e, novità di questa edizione, sono a pagamento.

Trend Book: è in vendita al Padiglione 13 presso l’Area Trend (Corsia A e Z) oppure può essere acquistato accedendo all’e-shop del portale lineapelle-fair.com (http://www.lineapelle-fair.it/it/moda/trend-book).

Come arrivare: dalla Stazione Centrale di Milano e dagli aeroporti di Linate e Malpensa sono disponibili bus navetta gratuiti: cliccando qui potete trovare tutti gli orari. Per chi arriva in auto sono disponibili oltre 10.000 parcheggi all’aperto (da P1, dotato di varchi Telepass, a P5) e all’interno di due silos multipiano (PM1 e PM2) vicino a Porta Ovest.

Come orientarsi in fiera: con la app di Lineapelle, ovviamente. La si può scaricare sul proprio smartphone (android e Apple) accedendo ai relativi app store. Contiene catalogo, pianta interattiva, informazioni su orari, trasporti ed eventi. Tutti gli spazi della fiera sono coperti da un servizio wi-fi free.

Eventi: il Padiglione 9 è teatro di due allestimenti particolari. Il primo riguarda l’esposizione dei lavori in pelle degli studi delle scuole medie dei distretti conciari italiani che hanno partecipato (oltre 1.100) alla sesta edizione del concorso nazionale Amici per la Pelle, basta sul tema del giocattolo e dal titolo Toy Tan. I lavori si possono votare direttamente in fiera oppure, domani e dopo, accedendo a un particolare account Facebook. La premiazione dei vincitori si svolgerà giovedì 23 febbraio, alle 11, presso l’Auditorium di Fieramilano Rho. Sempre al 9 è possibile visitare la mostra The Perfect Tannery, che presenta gli scatti di Stuart Franklin e Mark Powers, maestri di Magnum Agency che hanno raccontato con le loro fotografie d’arte l’identità delle concerie di Arzignano.