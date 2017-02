Lineapelle92: partenza sprint, “affluenza e interesse molto positivi”. Oggi inizio grintoso

Tutto pronto per il secondo giorno di Lineapelle92, dopo la partenza sprint di ieri, dove gli ingressi di buyer, stilisti e visitatori sono stati superiori a quelli del primo giorno di fiera delle due passate edizioni di febbraio e settembre 2016. Un segnale positivo e rassicurante che attende di essere messo alla prova oggi, giorno di avvio delle sfilate di Milano Moda Donna. La partenza fa ben sperare. Al contrario di ieri, quando lo sciopero dei taxi ha rallentato qualche visitatore, oggi, già prima delle 9 del mattino si sono formate code in attesa dell’apertura dei tornelli. “È andata molto bene, abbiamo avuto una giusta affluenza e siamo molto contenti” spiega Stefano Neri della conceria Opera nella videointervista pubblicata sulla nostra pagina Facebook, sottolineando poi la soddisfazione per l’interesse mostrato dai visitatori verso la linea estiva “molto sobria e piena di colori”. “I primi responsi sono stati positivi, sia per quanto riguarda l’affluenza sia per l’interesse riscontrato nei confronti della collezione 2018” conferma Dino De Maio della DMD Solofra. “Per quanto riguarda le tendenze, abbiamo riscontrato interesse dai visitatori per camosci e nappe basiche – riprende il giovane imprenditore – C’è un ritorno alla pulizia della scarpa. Ma allo stesso tempo sono stati molto apprezzati anche i laminati, nelle loro sfumature, come con effetti raggrinziti o bicolore, a segnare il ritorno a un look lucido anni ’70”. Contento per l’andamento del primo giorno di fiera anche Franco Dalle Mese della conceria Montebello, il quale parla di “un ottimo inizio” ricordando poi che quest’anno l’azienda festeggia i cinquant’anni di vita, anniversario che dà il nome alla nuova collezione “Happy Birthday Montebello”. “Stiamo avendo un buon afflusso di clienti, sicuramente più delle altre edizioni – continua Dalle Mese nella video intervista de La Conceria – Speriamo che questo porti lavoro e solidità”.