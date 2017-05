Pelle da amare per gente di mare: un successo la presenza di Lineapelle a Viareggio, per il Versilia Yachting Rendez-Vous

Esordio molto interessante, quello del Versilia Yachting Rendez-Vous, svolto a Viareggio da giovedì 11e chiuso ieri. E, all’interno di questa nuova kermesse dedicata alla nautica di fascia top, può dire di essere particolarmente soddisfatta anche Lineapelle, chiamata a far parte dell’evento per promuovere la sempre maggiore attenzione dell’industria dei luxury yacht nei confronti della pelle e di tutte le sue possibili “declinazioni nautiche”. La gente di mare, insomma, ha particolarmente apprezzato il salotto allestito da Lineapelle alla Darsena di Viareggio, scoprendo le “infinite possibilità di utilizzo del materiale pelle” non solo osservando alcuni allestimenti e toccando con mano i pellami esposti da alcune concerie specializzate (Ausonia, Bisonte, Volpi, Adelaide, Dani, Leonica, Montebello/Studioart Leather Interior, Rino Mastrotto Group/Elmo Leather, Kara e Prodital). A fare la differenza, in particolare, sono stati i laboratori che hanno coinvolto moltissimi visitatori. Workshop coordinati da alcuni artigiani, durante i quali è stato possibili creare con mano piccoli accessori, nonché osservare “live” lo sviluppo e la confezione di alcuni accessori, dalle esclusive infradito gioiello alla cucitura a mano in pelle pregiata di un timone. Buona la prima, quindi, e barra a dritta verso la prossima edizione.