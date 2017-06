Pitti Bimbo al via tra esordi eccellenti e graditi ritorni. Partenza interessante: pochi italiani, ma c’è già chi ordina

Buone aspettative per Pitti Bimbo che si è aperto oggi alla Fortezza da Basso di Firenze. Gli operatori del kidswear vogliono sfruttare l’occasione per cercare di accaparrarsi i buyer presenti. Per Cristiano Ferracuti (calzaturificio Missouri di Monte Urano) l’avvio è stato buono: “Abbiamo già diversi appuntamenti fissati e fin dalla prima mattinata sono arrivati i buyer non solo per vedere la collezione, ma anche per ordinare. Abbiamo visto una buona affluenza, ma è difficile dare una valutazione dopo solo poche ore dall’apertura. Gli italiani? Ancora pochi, ma il primo giorno è sempre così”. Tra i più attesi: il rientro di Giuseppe Junior, la collezione “in mini” di Giuseppe Zanotti, e Tommy Hilfiger, che partecipa per la prima volta a Pitti Bimbo, presentando la propria collezione di calzature. (mv)