Da Pitti a Pure London, passando per Berlino: alla calzatura piacciono le fiere ibride

Tutti in cerca di nuove occasioni commerciali. Tutti, i calzaturieri, in cerca di nuove fiere, possibilmente “trasversali”, per intercettare in particolare i buyer dell’abbigliamento. Risultato: nei saloni “ibridi”, dove vengono esposti prodotti di più settori, gli stand calzaturieri aumentano. Il “see now buy now”, le precollezioni sempre più importanti e le sfilate uniche uomo/donna che hanno modificato il calendario internazionale delle fashion week stanno contagiando anche il comparto delle fiere degli accessori. A Pitti Uomo gli stand che espongono calzature sono moltissimi. Un anno fa Panorama Berlin ha raddoppiato lo spazio destinato alle scarpe, con gli organizzatori che sono stati costretti a dire “Basta così, perché l’abbigliamento deve rimanere predominante”. Si è allineata a questa tendenza anche Pure London che ha ricevuto richieste di adesioni dai brand calzaturieri e ha deciso di dedicare alla scarpa il piano superiore della location. Sarà la scelta giusta? (mv)