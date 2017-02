“Più movimento, più interesse. Si rivedono i russi”. Mipel, la fiera della pelletteria, apre nel segno dell’ottimismo

“Il primo giorno, ieri, è stato positivo. L’impressione è che i visitatori siano stati di più e più interessati rispetto all’ultima edizione”. Segnali dai mercati esteri? “Si rivedono i buyer russi. Non direi lo stesso per i visitatori cinesi”. Così Roberto Briccola, presidente di Mipel e di Bric’s, commenta la partenza di Mipel, la fiera di riferimento della pelletteria italiana in programma a Fieramilano Rho fino al 15 febbraio. “Adesso contiamo di continuare nel rapporto di contatto e relazione con i clienti – conclude Briccola -. Lavoro propedeutico agli ordini. I bilanci le tireremo più avanti”.