Preparate l’agenda: da gennaio a marzo 2017 arrivano tutte le fiere più importanti dell’area pelle

Nel nuovo anno, ci attende un calendario fieristico senza soste (e con qualche sovrapposizione). A gennaio, in Italia, sono in programma Pitti (10-13 gennaio l’uomo, nella foto, e 19-21 gennaio il bimbo) e Riva Expo Schuh (14-17 gennaio) senza dimenticare la Milano Fashion Week dedicata all’uomo dal 14 al 17. All’estero partiamo dal Brasile dove, dal 15 al 18, all’Expo Center Norte di Sao Paulo è in programma Couromoda. A Berlino dal 17 al 19 ci sono contemporaneamente Premium, Panorama, Bright, Show&Order, Seek e Ethical Fashion Show. Il 24 gennaio c’è Lineapelle London. Dal 27 al 30 Hellenic Shoe Fair ad Atene e dal 27 al 29 PIFS Pakistan International Footwear Show a Lahore. India International Leather Fair (IILF) è in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio a Chennai. Nei due mesi successivi il calendario resta molto denso di appuntamenti. Febbraio si aprirà con Lineapelle New York (1 e 2). Le calzature italiane voleranno prima a Seoul (1-3 febbraio) e poi a Tokyo dal 7 al 9 febbraio, stessa data in cui si svolgerà GDS a Düsseldorf. Poi theMicam Milano (12-15 febbraio) e la trasferta negli States a Las Vegas dal 21 al 23 febbraio. Nelle stesse date a Fieramilano Rho, arriva l’edizione di Lineapelle che presenta i campionari per l’estivo 2018. Dal 24 al 27 febbraio, sempre tocca a TheOneMilano. A marzo (dal 4 al 6) è in programma la fiera della pelletteria ILM a Offenbach, stessa data in cui ha scelto di posizionarsi Momad Shoes di Madrid. (mv)