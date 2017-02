Pronti per #lineapelle92? Da domani il futuro della pelle è a Milano. Torna l’edizione speciale delle nostre news. Contenuti esclusivi su Facebook, Twitter, Instagram

La parola chiave è “futuro”. Il futuro di cui le tendenze per la prossima stagione estiva (2018), chiamate dal Comitato Moda della fiera News From The Future, proveranno a tratteggiare i contorni stilistici. Il futuro di un mercato che, mai come oggi, richiede chiarezza, immerso com’è in una congiuntura vischiosa, dove il fattore critico è il cambiamento a cui tutti, dal lusso al resto dei segmenti e delle destinazioni, devono adattarsi. Il futuro che i 1.198 espositori (provenienti da 44 nazioni) di Lineapelle92, l’evento fieristico leader al mondo dell’area pelle in programma da domani a giovedì a Fieramilano Rho, il 4% in più rispetto all’edizione di febbraio 2016, hanno la necessità di intercettare. “Ribadendo lo strutturale consolidamento dell’edizione di settembre 2016 – scrive la segreteria di Lineapelle -, aumentano gli espositori italiani (+3%) e quelli esteri (+5%) e tutte le categorie: le concerie (+4%), gli accessoristi (+9%), i sintetici/tessuti (+1%). Si consolida, in sintesi, la dimensione di Lineapelle come polo fieristico di indiscussa attrattività per l’area pelle internazionale. Maggiore anche la superficie espositiva occupata: oltre 45.500 metri quadrati, il 5% in più rispetto a febbraio 2016”. Edizione ricca di contenuti e aspettative, dunque, quella che apre domani, con una novità molto importante. Riguarda l’ulteriore restyling logistico dell’Area Trend. A settembre era stata fatta uscire dai due Lem sopraelevati e scorporata in tre parti: una principale in fondo al Padiglione 13, una a testa nei Padiglioni 9 e 22. Questa edizione conferma il posizionamento nei padiglioni, ma attribuisce una forte centralità a quella posizionata nel Padiglione 13, che i visitatori, con i suoi oltre 2.000 campioni di materiali e accessori, troveranno immediatamente appena entrati nel Padiglione.

Con Lineapelle torna anche la special edition di queste nostre daily news. Dopo il successo dello scorso settembre, nei prossimi tre giorni, accanto alle più importanti notizie di cronaca dell’area pelle, racconteremo in modo diffuso e approfondito tutto quello che accadrà in fiera. Con una novità: posteremo sui nostri social (Facebook, Twitter, Instagram) contenuti esclusivi in tempo reale: foto, commenti, brevi videointerviste. Rimanete connessi e condividete Lineapelle utilizzando l’hashtag #lineapelle92.