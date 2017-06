Il prossimo Obuv? Arriva molto tardi: dal 24 al 27 ottobre

“O queste date o niente. Non ci sono stati margini di trattativa con gli organizzatori. Ecco perché il prossimo Obuv di Mosca si svolgerà così tardi, dal 24 al 27 ottobre”. Sono le parole di Arturo Venanzi, coordinatore del Laboratorio Russia e CSI all’interno di Assocalzaturifici. Obuv, dunque, si svolgerà quasi a novembre, a oltre un mese da theMicam, è in programma a Milano dal 17 al 20 settembre. Al termine dell’ultima edizione della fiera moscovita erano stati registrati pareri propensi a un anticipo, in modo che Obuv arrivasse poco dopo la rassegna milanese. Non è stato possibile. La campagna vendite per il prossimo estivo, iniziata in questi giorni, sottolinea Venanzi, quest’anno è destinata a durare quattro mesi.