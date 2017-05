Stile, prestazioni, intrattenimento: Lineapelle al Versilia Yachting Rendez-Vous, il salone della nautica da diporto (11-14 maggio)

Non solo un materiale funzionale alla nautica, ma un prodotto di qualità che con le sue caratteristiche arricchisce ed esalta le scelte di design. Lineapelle partecipa dall’11 al 14 maggio alla prima edizione di Versilia Yachting Rendez-Vous (Darsena di Viareggio), kermesse che raccoglie 60 aziende della filiera della nautica da diporto. Lineapelle organizza con alcuni partner conciari e MyVintageAcademy un salotto da 100 metri quadri dove la pelle spicca in ogni particolare dell’allestimento, dal lampadario realizzato con mattonelle in pellami finemente lavorati fino al pavimento in cuoio. Mentre le installazioni interattive condurranno i visitatori in un viaggio multimediale alla scoperta delle qualità stilistiche e prestazionali della pelle, i laboratori trasformeranno in uno spettacolo la lavorazione stessa dei pellami: due artigiani mostreranno la tecnica di cucitura manuale del rivestimento di un volante da vela in pelle pregiata, mentre 16 maestri calzaturieri si sfideranno nella realizzazione di una infradito-gioiello. Il primo Versilia Yachting Rendez-Vous, insomma, sarà l’occasione per rinsaldare il legame tra la concia italiana e la nautica d’alta gamma.