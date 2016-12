TheOneMilano (ex Mifur) a quota 157 espositori: il nuovo salone del prêt-à-porter corre verso l’esordio

Nomi dell’alto di gamma italiano e internazionale tra cui spiccano Gianfranco Ferré Furs, Manzoni 24 e Biancalancia, cui si sommano brand emergenti come Isabeau e Via Cappella. Il tutto per un “pacchetto di mischia” (al momento) di 157 espositori complessivi, dato che nelle prossime settimane potrebbe essere ritoccato all’insù. TheOneMilano, il salone del prêt-à-porter femminile alla prima edizione il prossimo 24-27 febbraio, corre verso l’esordio sotto i migliori auspici. Nato dall’unione delle forze di Mipap, fiera della moda e dell’accessorio alto di gamma, e di Mifur, il salone della pelliccia italiana, TheOneMilano si terrà a Fieramilano City in concomitanza con la Fashion Week femminile. (rp)