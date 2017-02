TheOneMilano, la fiera delle pellicce e del prêt-à-porter, esordisce con oltre 280 brand e una sfilata d’eccezione

In una stagione in cui il fashion system italiano lavora sulle sinergie, la pelliccia e il prêt-à-porter made in Italy si apprestano a esordire con il proprio salone unificato. In settimana sarà presentato TheOneMilano, fiera della pelliccia, della moda Donna e degli accessori organizzata dall’ente fieristico Mifur. Alla prima edizione del salone, in programma a Fieramilanocity dal 24 al 27 febbraio, partecipano oltre 280 brand, che presentano a un pubblico internazionale le collezioni per il prossimo autunno-inverno. TheOneMilano nasce anche in sintonia con la Fashion Week Meneghina. La sera del 24 febbraio il salone organizza l’Italian Fur Fashion Night: in passerella sfilano 8 brand italiani (tra cui Pajaro, Gianfranco Ferrè Furs e Rindi, tra gli altri) e 3 griffe emergenti. La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Pellicceria.