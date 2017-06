Visitatori italiani cercasi: dopo Pitti Uomo, anche White subisce il calo del mercato interno (-12%)

Ma non stavano tornando? Se l’ultima tornata di fiere, a inizio anno, aveva mostrato una parziale ripartenza di interesse e presenze da parte dei visitatori italiani, due degli eventi di punta delle ultime settimane dimostrano il contrario. Al -9% dei buyer nazionali registrato da Pitti Immagine Uomo, si somma ora anche l’andamento del salone White Man & Woman, svolto a Milano dal 17 al 19 giugno: sostanziale tenuta degli stranieri, italiani diminuiti del 12% rispetto a dodici mesi fa. Gli espositori sembrano, però, soddisfatti: “White rappresenta la vetrina ideale per gli accessori di tendenza, per una nuova moda contemporanea che posa perfettamente il mood e lo spirito di linee fashion giovani” ha detto Francesca Orlandi, responsabile commerciale della pelletteria Valentino Orlandi di Corridonia.