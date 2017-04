Bene anche Ferragamo: ricavi +1% e utili +14% nel 2016. Inizio 2017? “Soddisfatti, ma non comunichiamo la trimestrale”

Ricavi in crescita dell’1% e utile che segna +14% sul 2015. Sono i dati contenuti nel bilancio 2016 di Salvatore Ferragamo approvato ieri dagli azionisti del brand. I ricavi della casa di moda hanno raggiunto quota 1,438 miliardi di euro mentre l’utile ha toccato i 198 milioni di euro. Il dividendo è stato pari a 0,46 euro per azione ordinaria, in linea quindi con l’esercizio precedente. L’avvio di quest’anno? “Siamo soddisfatti di quello che è avvenuto nel primo trimestre 2017” ha commentato l’amministratore delegato Eraldo Poletto, senza però indicare le tendenze finanziarie registrate in questi primi tre mesi, perché “abbiamo deciso di non comunicare la trimestrale, stiamo lavorando”. Poletto ha poi evidenziato che la “top priority” del brand resta la conquista del primato mondiale nel comparto calzature e pelletteria, “senza dimenticare che stiamo puntando sul total look”.