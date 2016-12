Carismi: da Panama e Londra due nuovi pretendenti. Ricapitalizzazione rimandata a gennaio

Spuntano due nuovi pretendenti per la vendita di Carismi, rimandata a gennaio. Il futuro della Cassa di Risparmio di San Miniato, infatti, si definirà nel 2017, essendo slittata a gennaio l’operazione di ricapitalizzazione della banca, in attesa di 120-130 milioni di euro per “salvarsi”. Dopo che è decaduta la trattativa con il fondo inglese PVE Capital, secondo quanto riportato oggi dalle testate locali, sono spuntati due nuovi possibili investitori: la compagnia di assicurazione Barents Re e il fondo britannico Interritus limited, con base a Londra. La prima è una compagnia di Panama che conta sedi in varie capitali europee, mentre il secondo è guidato dal finanziere tedesco Patrick Bettscheider. Si aprono così nuove strade per risolvere la situazione di criticità dell’istituto di credito sanminiatese (che ha un rosso in bilancio di 67 milioni di euro).