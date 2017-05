Dalle superiori alle elementari, dalle Marche alla Toscana: le scuole in manovia a lezione di calzatura e impresa

Le scolaresche fanno visita ai calzaturifici per una lezione di imprenditorialità e per avvicinarsi al mondo della scarpa. Nelle Marche due classi dell’Istituto Tecnico Commerciale Gentili di Macerata hanno visitato Bag-NeroGiardini a Monte San Pietrangeli. Coraggio, intelligenza e tenacia sono le qualità per diventare un imprenditore di successo secondo Enrico Bracalente, patron dell’azienda che ha parlato agli studenti prima del tour aziendale. Sempre nelle Marche le terze medie dell’ISC Lotto di Monte San Giusto, come avviene da ormai tre anni, hanno visitato Fabi e Zecchino d’Oro mentre da Prima Base di Montegranaro sono arrivati i bambini di una III elementare di Lanciano (Chieti). In Toscana gli studenti dell’ITC Fermi di Empoli sono entrati da Cafè Noir a San Miniato, nell’ottica di un avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La lezione tra calzature e macchinari è stata tenuta dal direttore generale Giacomo Giani, dal direttore amministrativo Roberto Fiaschi mentre il socio fondatore e presidente Fabrizio Mazzantini ha riepilogato la storia aziendale. (mv)