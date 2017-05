Fabbriche Aperte: Gruppo Lapi accoglie oltre 90 studenti negli impianti di Castelfranco di Sotto

Torna l’iniziativa promossa dalle aziende del Gruppo Lapi per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. Quest’anno sono stati più di 90 gli studenti degli istituti tecnici superiori del Comprensorio del Cuoio che hanno partecipato a Fabbriche Aperte, il progetto che dà l’opportunità di conoscere da vicino le industrie chimiche e conciarie. Le visite si sono svolte in tre giornate nel corso delle quali sono state illustrate ai giovani, non solo l’applicazione della chimica ai processi industriali, ma anche le diverse professionalità richieste dal mondo del lavoro, con l’obiettivo di aiutarli ad orientarsi nel proprio percorso formativo. In ognuna delle tre occasioni formative il personale qualificato delle aziende del Gruppo Lapi ha accompagnato gli studenti attraverso un percorso guidato all’interno degli stabilimenti produttivi siti a Castelfranco di Sotto: FGL International, Figli di Guido Lapi, Toscolapi, Finikem.