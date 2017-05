Formazione: 70 anni e non sentirli. Ars Sutoria School li festeggia ospitando 52 nuovi studenti da tutto il mondo

Come festeggiare un anniversario importante come l’aver raggiunto il traguardo dei 70 anni di attività? Aprendo ancora di più le porte al mondo. È quello che sta facendo Ars Sutoria School di Milano, dove è da poco partito il trimestre primaverile, che prevede 3 corsi di modelleria e prototipia di scarpe e borse e di design di collezioni calzaturiere. A frequentarli, da 30 Paesi, sono arrivati 52 “giovani professionisti del mondo degli accessori che svilupperanno i loro skills in corsi da uno a 3 mesi. Più della metà sono finanziati dalle aziende di provenienza, che ci hanno affidato il compito di trasferire il nostro know how a questi giovani modellisti, designer e prototipisti che lo riporteranno, tra gli altri, in America latina, nel Far East ed in India”, commentano dalla scuola.