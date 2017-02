Formazione: a Macerata The School of Shoes rilancia. Da marzo nuovi corsi per “imparare la scarpa”

A Macerata la calzatura punta sulla formazione. Partiranno a marzo i corsi gratuiti di Costruzione della Calzatura e Operatore al premontaggio. Un modulo è pomeridiano (100 ore) destinato a giovani senza esperienza, mentre gli altri corsi sono serali, sono organizzati in 50/60 ore di lezione e sono riservati a occupati e a chi possiede “conoscenze di base”. Dal 2015 Confindustria Macerata, con la collaborazione di Ipsia Corridoni di Civitanova Marche e il contributo di Assocalzaturifici, ha allestito il laboratorio di calzature The School of Shoes, dove sono stati avviati corsi di formazione che prevedono lezioni di ordine pratico con l’impiego di utensili, macchinari e il supporto tecnico di maestri calzaturieri ed esperti al premontaggio messi a disposizione dal calzaturificio Spernanzoni di Morrovalle (nella foto un loro modello). “Le sfide della qualità e del mercato si possono vincere solo rafforzando le nostre competenze, accrescendo la nostra efficienza, credendo e investendo nella formazione per noi stessi, i nostri collaboratori e i giovani che vorranno credere al nostro settore” ha detto Salina Ferretti di Falc, nonché presidente della Sezione Calzatura di Confindustria Macerata e vicepresidente di Assocalzaturifici. (mv)