Formazione: il Politecnico di Casarano amplia l’offerta. Dopo la calzatura ecco il corso per modellista d’abbigliamento

Dalle calzature all’abbigliamento. Il Politecnico del Made in Italy di Casarano (Lecce) scommette sulla moda lanciando un percorso formativo altamente specializzato in modellistica per abbigliamento, aperto a un massimo di 15 partecipanti. Dopo il successo registrato dal corso di modellista per calzature, Casarano fa il bis. L’istituto ha aperto i battenti lo scorso anno e, come ha spiegato il direttore Demetrio Manco, “è finanziato da un consorzio di aziende e istituzioni del Salento che sostengono la formazione e la diffusione delle buone pratiche. Il consorzio mira a tutelare e sviluppare quel patrimonio di competenze specialistiche, inventiva e realizzazione che si traducono nella speciale alchimia del saper fare italiano. Le opportunità di lavoro ci sono – prosegue Manco – purtroppo, però, i giovani tendono a sottodimensionare queste opportunità”. (mv)