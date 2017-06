Formazione. A Stra, il Politecnico lancia High End Shoes, corso esclusivo destinato a 3 studenti

Modelleria, taglio e lavorazione Goodyear. Sono le tre tecniche fondamentali per la lavorazione a mano di calzature di lusso che gli insegnanti del Politecnico Calzaturiero di Stra (Venezia) sono pronti a insegnare. A impararle potranno, però, essere solamente i tre studenti le cui candidature, che vedranno scadere i termini per la presentazione mercoledì, saranno selezionate per partecipare a un corso ad hoc organizzato nell’ambito del progetto High End Shoes. Durata: 78 ore. Le lezioni si svolgeranno nella sede del Politecnico dal 26 giugno al 7 luglio e prevedono, oltre a ore in aula, due visite aziendali, esercitazioni pratiche di cucitura e la possibilità di seguire il finissaggio presso un’azienda specializzata nella produzione di calzature di lusso.