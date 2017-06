Fragiacomo e Istituto Marangoni uniscono le forze: per 60 studenti workshop, produzione e formazione

Fragiacomo mette al lavoro gli studenti dell’istituto Marangoni di Milano. Lo storico brand di calzature e pelletterie ha infatti sviluppato un workshop per gli oltre 60 ragazzi iscritti alla scuola privata di moda e design fondata nel 1956, orientato alla realizzazione di un progetto che risponda alle reali esigenze dell’azienda. Gli studenti svilupperanno un’edizione limitata di accessori firmata Fragiacomo che sarà successivamente venduta online, elemento quest’ultimo di cui gli stessi ragazzi dovranno curare nella propria proposta. “Abbiamo ritenuto che un simile progetto potesse essere di interesse per il brand e al tempo stesso un’occasione da offrire ai ragazzi per concretizzare un tema di studio” ha spiegato la direttrice marketing di Fragiacomo Silvia Nutini. L’azienda milanese offrirà un periodo di stage in azienda agli studenti che presenteranno il progetto migliore. (art)