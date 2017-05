Politecnico Calzaturiero: parte il nuovo corso per gli amministrativi. Nel frattempo, esulta l’80% degli studenti di taglio e orlatura

Nuova opportunità offerta agli under 29 dal Politecnico Calzaturiero di Vigonovo (Venezia). Scadranno infatti lunedì i termini di presentazione della domanda per partecipare al percorso professionalizzante per diplomati nell’area economico-amministrativa nel settore moda e calzatura, disoccupati o inoccupati, di età compresa fra i 19 e i 29 anni. Nel frattempo è invece già partito il corso di arte del taglio e dell’orlatura che coinvolge otto giovani residenti a Villanova del Ghebbo (Rovigo), un progetto che ha potuto decollare grazie al contributo del decreto “Sblocca Italia” e alla collaborazione delle aziende della Riviera del Brenta che hanno messo a disposizione tempo, risorse, macchinari e materiale. L’80% degli studenti che ha partecipato a questo stesso corso l’anno scorso ha trovato impiego e l’auspicio dei vertici del Politecnico Calzaturiero e dell’amministrazione comunale è che il risultato possa ripetersi, se non migliorare.