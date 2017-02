Tutto quello che avreste voluto sapere sulla pelle, ma non avete mai osato chiedere: tranquilli, risponde Lineapelle Training

Il bilancio dei primi 15 anni di attività parla di oltre 4.000 partecipanti ai corsi provenienti da case di moda, uffici stile, aziende artigiane e ditte di prodotti chimici, e più di 3.500 studenti di scuole di Moda e di istituti per la formazione professionale. Una platea enorme, insomma, italiana e internazionale. È lo score di Lineapelle Training, l’hub di conoscenze del mondo della pelle che dal 2002 offre a Milano, presso LP Fashion Studio (via Brisa n. 3), o in sede per le aziende che ne fanno richiesta, percorsi per approfondire la conoscenza della pelle, dalla materia prima al prodotto finito, così da fornire ai professionisti del settore (e a chi ambisce a diventare tale) tutti gli strumenti necessari per un uso consapevole dei materiali. Lineapelle Training partecipa a Lineapelle con uno stand al padiglione 13 di Fieramilano Rho. Un punto di contatto per conoscere e farsi conoscere dal pubblico.