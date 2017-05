Siena, corso gratuito di pelletteria per emanciparsi: “Meno artigiani, meno terzisti”

È di un paio di mesi fa la notizia che Gucci aprirà un nuovo stabilimento produttivo a Casa del Corto, nella zona industriale di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Ora nel distretto senese dell’Amiata, rinomato per le sue storiche aziende di pelletteria, parte un corso gratuito per diventare responsabili della produzione, organizzazione e gestione del processo produttivo ad Abbadia San Salvatore. Si tratta di un percorso con il quale le aziende amiatine del distretto della pelletteria mirano per passare da un’impostazione strettamente artigianale e per conto terzi ad una organizzazione più rispondente alle richieste che provengono dal mercato interno e internazionale. Una ricerca di evoluzione quindi attraverso 500 ore di lezioni gratuite (di cui 150 di stage) per diventare “Responsabile della programmazione, organizzazione, gestione e esecuzione del processo di produzione” (livello 4EQF), nell’ambito del progetto “AR.PE – Arte e Pelle”. Il percorso formativo partirà a luglio per concludersi ad aprile dell’anno prossimo. È rivolto a 10 allievi di cui 5 donne (disoccupati, inoccupati o inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana). Ad organizzarlo è il Cefoart di Siena in partenariato con Foreda Toscana grazie al concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. Per iscriversi c’è tempo fino al 23 giugno. Per maggiori informazioni contattare Cefoart: telefono 0577530142, www.cefoart.it, formazione@cefoart.it