Francia: vola l’export della pelletteria (+10%), così come l’import di borse e scarpe dall’Italia

Nei primi 9 mesi dell’anno l’export della pelletteria francese (2,4 miliardi) ha registrato una crescita del 10%. La borsa transalpina, al prezzo medio di 387 euro, è volata per lo più verso Hong Kong (574 milioni, +17%), Stati Uniti (563,7, +6%) e Singapore (524 milioni, + 80%). I modelli in pelle rappresentano il 25% dei prodotti di pelletteria francesi venduti all’estero. Lo comunica il Conseil National du Cuir (CNC), in un report sull’export che fotografa una performance positiva per tutta l’area pelle francese. Il fatturato estero delle scarpe in pelle (1,13 miliardi) è in crescita del 2%: comprendendo anche le calzature in altri materiali, i principali clienti della Francia sono l’Italia (+15%), la Germania (+10%) e il Regno Unito (+12%). In crescita anche la concia, comparto nel quale l’export delle pelli semilavorate e finite è cresciuto complessivamente del 4%. Sul fronte delle importazioni, spicca il dato dell’import degli accessori italiani, aumentati del 10% su base annua, così come è aumentato il prezzo medio (41,6 euro) dei prodotti o materiali importati. Nel complesso, la Francia ha acquistato 23,2 milioni di paia di scarpe e 3,1 milioni di borse made in Italy. (rp)