Furti sui tir: arrestate 5 persone che avevano rubato 1300 paia di scarpe

Gli agenti della Polizia stradale li hanno attesi al casello di Carpi e li hanno arrestati dopo un tentativo di fuga: si tratta di 5 persone che avevano appena svaligiato un tir, rubando 1300 scarpe ortopediche a marchio Inblu, del valore di 15.000 euro. Il furto era avvenuto poco prima ai danni di un autotrasportatore polacco, mentre si trovava in sosta nell’area “Po ovest” in provincia di Mantova. Dopo aver affiancato il mezzo in sosta, hanno squarciato il telone e rubato le scarpe, che sono state caricate su due diversi furgoni. In manette sono così finti: G.C. di anni 44, B.M. anche lui anni 44, G. A. 40 anni, L. P. R. 46 anni e C.A. di 36, tutti napoletani. Secondo gli inquirenti la banda potrebbe essere autrice di vari colpi messi a segno precedentemente in autostrada nella zona di Bologna. (mc)