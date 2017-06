Piemonte, il Centro calzaturiero di Trecate per l’ottava volta in 7 anni nel mirino dei ladri

Volevano entrare al Centro calzaturiero di Trecate (Novara) dal tetto, forzando le lastre che fungono da copertura. Poi i malviventi si sarebbero calati dall’alto per fare razzia di scarpe ed accessori in pelle. È stato l’allarme anti-intrusione a far desistere i ladri ed a farli scappare a mani vuote: per la struttura di Trecate sarebbe stato l’ottavo furto in quasi sette anni. Le ricerche dei carabinieri arrivati sul posto hanno dato esito negativo. (mc)