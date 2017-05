Scandicci, colpo nella pelletteria che produce per Gucci. Bottino “selezionato” per un valore di quasi 100.000 euro

Non hanno portato via tutto, ma solo alcuni pezzi scelti tra i modelli più preziosi di Gucci. Il colpo è avvenuto a Scandicci, in una ditta di pelletteria di via Meucci, dove sono state portate via una cinquantina di borse griffate con la doppia G per un valore al dettaglio di circa 100.000 euro. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, i ladri sono entrati spaccando una finestra, approfittando della zona piuttosto isolata in cui si trova l’azienda che produce accessori in conto terzi per le maison di alta moda. Dalla ricostruzione dell’accaduto, il furto deve essere durato pochi secondi, dopodiché i ladri hanno potuto allontanarsi in tutta tranquillità. Nel laboratorio i malviventi avrebbero scelto gli articoli, prendendone quattro o cinque pezzi per ogni modello. Dopo vari furti verificatisi nei mesi scorsi nel comune fiorentino, gli imprenditori avevano rivolto un appello all’amministrazione e alle forze dell’ordine per un maggior controllo. Nella zona industriale e negli angoli strategici di Scandicci sono state quindi installate le cosiddette “telecamere intelligenti” in grado di monitorare il passaggio dei veicoli e segnalare quelli sospetti. Sull’episodio delle borse Gucci rubate, intanto, indagano i Carabinieri. (mvg)