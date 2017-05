Vicenza, la banda del buco passa da un’azienda di pulizie per rubare le pelli dal magazzino adiacente

Un furgone parcheggiato di traverso e un buco sulla parete che confina con l’azienda accanto. È la scena che si sono ritrovati davanti agli occhi lunedì mattina i dipendenti di una ditta di pulizie industriali di Vicenza. L’obiettivo dei malviventi non era la loro azienda, situata in via dell’Industria, bensì la ditta di pelletteria accanto, nel magazzino della quale sono solitamente conservate le pelli usate per la realizzazione di borse e accessori. Secondo gli inquirenti, la banda avrebbe sfondato il muro per evitare le videocamere di sorveglianza dell’azienda di pelletteria e il furgone sarebbe servito per illuminare la scena durante la perforazione. Un attacco chirurgico e, pare, ben architettato in quanto gli allarmi delle due aziende non sono scattati. Al momento non è ancora stato resa nota l’entità del furto. (art)