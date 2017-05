Vicenza: spaccata all’outlet di Bottega Veneta. Rubate borse e accessori per 50.000 euro

Bottega Veneta (ancora) nel mirino dei ladri. Nella tarda serata di lunedì un gruppo di ignoti ha forzato con un piede di porco l’ingresso principale dell’outlet situato in viale della Scienza a Vicenza. Una volta entrati, i ladri avrebbero afferrato una decina di borse e qualche altro prodotto per poi darsi immediatamente alla fuga a causa dell’allarme. La segnalazione del furto sarebbe arrivata alla caserma dei carabinieri intorno alle 23 e immediatamente i militari si sono recati nella struttura. I carabinieri stanno ora conducendo le indagini, prendendo in esame anche le telecamere di videosorveglianza. Secondo una prima sommaria stima, l’ammontare del bottino messo insieme dalla banda si aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. La griffe veneta era stata colpita l’ultima volta nella primavera del 2016, quando un altro commando aveva messo a segno un colpo da 200.000 euro nel quartier generale di Montebello Vicentino. Le indagini avevano consentito quella volta di trarre in arresto la banda.