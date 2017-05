Mentre Costume National si trasforma in made in Tokyo con una coppia di designer nipponici

Costume National si affida al Giappone per ripartire. Il marchio fondato nel 1986 dallo stilista Ennio Capasa e da suo fratello Carlo è stato ceduto interamente al fondo nippo-cinese Sequedge nel marzo 2016 e ora riparte nominando come direttore artistico la coppia giapponese (nella foto) formata da Koji Udo (per l’uomo) e Yasutoshi Ezumi (per la donna). In passato il brand aveva lavorato anche con un altro designer nipponico: Yohji Yamamoto. I designer giapponesi stanno conquistando un posto di rilievo nel mondo della moda che ha più volte celebrato Rei Kawakubo alla guida di Comme des Garçons, e Kenzō Takada, fondatore del brand Kenzo. L’interesse per la moda dei giovani nipponici è testimoniato anche dall’ultimo concorso Craft the Leather: secondo posto e premio speciale della giuria tecnica per Nasami Kushino e terzo posto per Masahiro Abe. E chissà se Oscar Tiye sceglierà un designer giapponese per sostituire Amina Muaddi, direttrice creativa e co fondatrice del brand italiano di calzature, che ha deciso di uscire dal brand fondato nel 2013. (mv)