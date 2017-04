Pelle, pellicce e design nella collaborazione tra Dellera e TheFactory: la poltrona firmata come una tela d’artista

L’unione di arte e design. La rinascita di vecchi imbottiti con pelle e pelliccia d’essai. Sono le linee guida del progetto ideato in sinergia tra la pellicceria Dellera e il laboratorio creativo TheFactory dell’artista Massimiliano Chiappa. Il risultato, presentato all’ultimo Fuorisalone milanese, vede il fusto di una poltroncina di un laboratorio brianzolo reinterpretato con i materiali della pellicceria milanese. Le pelli di canguro sono usate come tele per grafismi realizzati con la tecnica del dripping, cara all’Action Painting del Novecento. Le pellicce foderano lo schienale e bracciolo della seduta. Il prodotto, firmato dall’artista, è un pezzo unico. Chi è interessato può farsi realizzare l’imbottito d’arte personale con la pelliccia che preferisce.